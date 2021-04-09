مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيس مركز الدراسات القبطية

أقامت مكتبة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات من الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والدكتور إسحق عجبان عن معهد الدراسات القبطية والدكتور اشرف ناجح عن مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث القبطي.



وخلال فعاليات اليوم بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة تم تكريم كل من اسم مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت، وصاحبي النيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والقس باسيليوس صبحي والقمص يوسف تادرس أعضاء اللجنة الاستشارية بمكتبة الإسكندرية.



وأقامت مكتبة الإسكندرية، أمس، الاحتفالية التي كان موضوعها مستقبل الدراسات القبطية بمصر، في بيت السناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتضمنت معرضًا للأيقونات القبطية وعددًا من المحاضرات التي ألقاها باحثون في القبطيات ومفكرون.