مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد





استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة على تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يواصل كومان مدرب البارسا الاعتماد على الثلاثي الدفاعي في خطة لعب 3-4-3 حيث سيلعب جوردي ألبا وسيرجينو ديست بشكل أكبر كجناحي وسط





وجاءت تشكيل البلوجرانا المتوقع على النحو التالي :-





حراسة المرمي: تير شتيجن





خط الدفاع: لونجليه – ديست – مينيجيزا – ألبا





خط الوسط: بيدري – بوسكيتس – دي يونج





خط الهجوم: جريزمان – ميسي – ديمبلي.











