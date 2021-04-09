تصل قناة السويس غدا.. أبرز المعلومات عن الكراكة مهاب مميش

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، لمنطقة غاطس بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس غدا السبت، ضمن قافلة الشمال، قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الكراكة مهاب مميش:



- يبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 مترا، وعرضها 23 مترا



- عمق الكراكة 7.70 مترا، والغاطس 5.50 متر.



- إنتاجية الكراكة 3600 متر مكعب من الرمال فى الساعة على طول 4 كيلومترات.



- القدرة الكلية للكراكة تبلغ 29190 كيلو وات.



- يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية.



- تعد الكراكة واحدة من أكبر كراكات الشرق الأوسط.



- خضعت الكراكة لتجارب الرصيف والبحر فى هولندا، بعد إنزالها من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه.



- الكراكة مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.



- الكراكة تعزز قدرات أسطول كراكات هيئة قناة السويس، وتساهم فى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها، من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى.



- الكراكة تعد نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى يأتى فى مقدمتها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.



- المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في قناة السويس والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا.



أطلق على الكراكة اسم مهاب مميش، نسبة للفريق مهاب مميش، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والذى يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.



وكان الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية منذ 27 سبتمبر 2007، كما كان بحكم منصبه عضوا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شئون البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.