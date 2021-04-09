فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني





أسفرت نتائج الجوله ال21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن فوز فريق الترسانة على فريق زد، بهدف دون رد سجله احمد العش في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.



وفاز فريق السكة الحديد على فريق الداخلية بهدف نظيف سجله محمد ريعو في الدقيقة 17 من الشوط الأول.



وقام الحكم هشام الفلال بطرد حازم شعيب لاعب السكة الحديد في الدقيقة 19 الشوط الأول .



و تعادل فريق القناة مع فريق النصر بهدف لمثله تقدم القناة بهدف سجله مروان حمدي فى الدقيقة 20 وتعادل أحمد كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفاز فريق الزرقا على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم النجوم بهدف سجله محمود زناتى في الدقيقة 24 من الشوط الأول وتعادل حسام بركات للزرقا في الدقيقةو3 من الشوط الثاني وأدرك محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.



وتعادل جمهورية شبين على ملعبه مع كوكاكولا بنتيجة 3/3 في موقعة مثيرة شهدت احداث مؤسفة قبل انطلاقها بين الأجهزة الفنية للفريقان، تقدم كوكاكولا بهدفين لهدف في الشوط الأول

الذي شهد تقدم شبين بهدف اكرم عبد ربه في الدقيقة 12 وتعادل كوكاكولا بهدف محمد يسرى في الدقيقة 38 واضاف ايريك الهدف الثاني لكوكاكولا في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تعادل مصطفى شلبي لشبين في الدقيقة 43 ثم أحرز كوكاكولا الهدف الثالث بالدقيقة 92 وخطف الجمهورية التعادل عن طريق مصطفى شلبي في الوقت القاتل .



وتعادل فريق منتخب السويس مع فريق بتروجت بدون أهداف، كما تعادل سرس الليان مع بورتو بدون أهداف.



وطرد الحكم احمد العباسي كلا من، المدير الفني لفريق سرس الليان سامح اسماعيل في الدقيقة 33 من الشوط الأول وطرد أيضا اللاعب احمد ناصر لاعب سرس الليان في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 35 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- الداخلية 34 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- القناة 31 نقطة

6- منتخب السويس 30 نقطة

7- المريخ 27 نقطة

8- بتروجت 27 نقطة

9- النصر 25 نقطة

10- النجوم 25 نقطة

11- زد إف سي 25 نقطة

12- السكة الحديد 25 نقطة

13- جمهورية شبين 23 نقطة

14- الزرقا 22 نقطة

15- طنطا 19 نقطة

16- سرس الليان 19 نقطة