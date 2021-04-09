Advertisements

جي.بي مورجان يبحث قيد السندات المصرية على مؤشراته

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال جيه.بي مورجان إنه وضع مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي يجري تتبعها على نطاق واسع.

وقال البنك في بيان نُشر يوم الخميس إنه حال الانضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8 بالمئة في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد، مع خضوع 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.

وقد يصل وزن أوكرانيا إلى 0.12 بالمئة في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد إذا ضُمت إليه، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.

وقال جيه.بي مورجان إنه وضع البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.

وقال البنك إنه سيصدر تحديثا بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة القادمة.

وتقتفي سلسلة جي.بي.آي-إي.إم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 250 مليار دولار المؤشر القياسي.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد.

وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيش ساحل العاج السندات المصرية

أخبار تهمك

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعتين و 53 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج