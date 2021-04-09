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كورونا .. العراق يسجل أكثر من 7900 إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 7937 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 911 ألفا و376 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و641 حالة، مشيرة إلى تماثل 5445 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 804 آلاف و772 حالة، موضحة أن هناك 7104 أشخاص تلقوا لقاح "كورونا" في يوم واحد.

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