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الأوقاف تكشف تفاصيل جديدة عن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان، مع الالتزام بتدابير الإجراءات الاحترازية.

وناشد "العيسوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، المصلين الالتزام بالتدابير الاحترازية حتى تظل بيوت الله مفتوحة، موضحا أنه على كل مصلي الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب سجاة صلاة خاصة به، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

ونوه بأنه لا يجب اصطحاب الأطفال داخل المساجد خوفا من انتشار العدوى، موضحا أن مدة صلاة التراويح يجب ألا تزيد عن نصف ساعة حفاظا على الأنفس، معلقا: "لن يكون هناك درس ديني بعد الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح".

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