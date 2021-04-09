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وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أفتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة فى 5 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد إلى 81 مسجدًا والتى تم افتتاحها حتى الآن.

مسجد الجزارين

وتابعت "الفجر" إفتتاح مسجد "الجزارين" بمدينة إهناسيا "بالجهود الذاتية"، بحضور مسؤولين من إدارة أوقاف إهناسيا، وعددًا من القيادات الشعبية والعشرات من أهالي مدينة إهناسيا، لاداء صلاة الجمعة الأولى بالمسجد عقب إفتتاحه، وسط الإلتزام بالضوابط والإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف للحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أوقاف بنى سويف

وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مساجد آل زايد بالحى الثالث بشرق النيل بندر بني سويف، والجزارين بندر إهناسيا، وأبو بكر الصديق بعزبة البهنساوي بمركز إهناسيا، وعبد الباقي درك بقرية العساكره بمركز سمسطا، وأبو سيف صالح بعزبة الصعايدة بمركز الواسطى، والمصطفى بقرية أشمنت بمركز ناصر طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

اجراءات كورونا

وأوضح وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)
وسط اجراءات كورونا.. افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف (صور)

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