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المعادي يكتسح القومي في مباراة تهديفية بالقسم الثالث

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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استطاع فريق المعادي بقيادة علي صقر ان يتغلب على فريق القومي، بسبع أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المرج، فى افتتاح منافسات الجولة الخامس والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

تقدم القومي فى البداية عن طريق عبد الله السيد فى الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم القومي بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثانى، شهد مهرجان أهداف، حيث أحرز أهداف المعادي كلا من علي رمضان (هاتريك) ومحمد إبراهيم (شيكا) ومحمد رمضان وبدر إبراهيم وعمر علي، بينما سجل هدفي القومي فى الشوط الثاني، مدافع المعادي بالخطأ فى مرماه وعبد الله السيد.

لينتهى المباراة، بفوز المعادي بسباعية مقابل ثلاث أهداف، بهذه النتيجة يرتفع رصيد المعادي إلى 36 نقطة ليصعد للمركز الثاني مؤقتاً، ويتجمد رصيد القومي عند 44 نقطة ليهبط للمركز الثالث.

بينما تستكمل باقى مباريات الأسبوع، غداً السبت، حيث يستضيف العياط صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة فريق أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

ويخرج الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة لملاقاة مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة.

بينما يستضيف كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة فريق الإتصالات المتصدر برصيد 66 نقطة.

ويخرج الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة لملاقاة فريق جولدى صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويستضيف حلوان العام صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة لملاقاة فريق أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويخرج بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة لملاقاة البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

ويستضيف أكتوبر صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة فريق جينيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 66 نقطة
2- المعادي 46 نقطة
3- القومي 44 نقطة
4- كاسكادا 43 نقطة
5- أبو النمرس 39 نقطة
6- مستقبل وطن 36 نقطة
7- جولدي 32 نقطة
8- البدرشين 30 نقطة
9- العياط 29 نقطة
10- حلوان العام 26 نقطة
11- بشتيل 24 نقطة
12- الصيد 21 نقطة
13- أوسيم 21 نقطة
14- جينيس 20 نقطة
15- الصف 19 نقطة
16- أكتوبر 18 نقطة

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