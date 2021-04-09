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أصالة تعلن خطبة ابنتها شام بهذه الطريقة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة أصالة عن خطبة ابنتها شام، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت أصالة قائله: "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي، طالما أنا بينكم موجودة؛ وبناء عليه، اليوم خطبة بنتي شام، على شاب خلوق ومهذّب، وأهمّ شي بيخاف من الله”.


وأضافت "وهالفرح شاغلني، بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمًا يكون فيه شي جديد؛ أنا رح خبّركم عنّه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم، ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة.. آمين ياربّ العالمين #أصالة".

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