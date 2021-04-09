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السكة الحديد يفاجئ الداخلية بفوز مثير بعشرة لاعبين في القسم الثاني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق السكة بقيادة جمعه مشهور فوزا مهما خارج ملعبه على ضيفه فريق الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الواحد والعشرين للمجموعة الثانية م
بدورى القسم الثاني.

دخل فريق الداخلية اللقاء بتشكيل ضم كل من رضا السيد، محمود شديد، أحمد بحبح، عبد العزيز السيد، مصطفى طلعت، محمد طلعت، مصطفى عز، اشمبونج، سمير فكرى، على حسين.

وتواجد في البدلاء محمود حمدي، أحمد محمود، أسامة كاجو، مصطفى ناصر، رمضان إبراهيم، أحمد العندليب، مؤمن عاطف، محمود عبد الحكيم

بينما ضم فريق السكة الحديد ابراهيم شعللها، حازم شعيب، محمود أكمل، أسامة صبحى،عمر سعد، فتحي مجدى، عبد العليم السيد، سايكو، حمودي محمد، محمد العربى ، محمد ريعو.

وتواجد في البدلاء أحمد طارق، أحمد ربيع، اسلام صلاح سولارى،
المتولى محمود، محمد ناجح، أمير حجازي، عمرو عزت، محمد رمزي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف محمد احمد ريعو في الدقيقة 17 وطرد الحكم هشام الفلال لاعب السكة الحديد حازم شعيب في الدقيقة20.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد السكة الحديد إلى النقطة 25 محتلا المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث .

أدر اللقاء الحكم هشام الفلال حكم ساحة وعاونه هانى العراقى مساعد أول ومحمد حسين مساعد ثانى، ورزق بهنس حكم رابع
وسمير لبيب مراقب مسابقات.


ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 35 نقطة
2- الترسانة 34 نقطة
3- الداخلية 34 نقطة
4- كوكاكولا 32 نقطة
5- القناة 31 نقطة
6- منتخب السويس 30 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 27 نقطة
9- النصر 25 نقطة
10- السكة 25 نقطة
11- النجوم 25 نقطة
12- زد إف سي 25 نقطة
13- جمهورية شبين 23 نقطة
14- الزرقا 22 نقطة
15- طنطا 19 نقطة
16- سرس الليان 19 نقطة

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