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كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
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وجد ريال مدريد مناصراً لم يعهده، بعد أن انتقد مدرب برشلونة رونالد كومان، تصريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب، التي وصف فيها إستاد ألفريدو دي ستيفانو بأنه ملعب تدريب.

وأبدى كلوب غضبه لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب دي ستيفانو حيث خسر 1-3.

ويخوض ريال مدريد مبارياته على هذا الملعب الذي يقع ضمن قاعدته التدريبية منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، حيث يخضع ملعب سانتياغو برنابيو لتجديدات.

وسيحل برشلونة ضيفاً على هذا الملعب غداً السبت، في مباراة قمة الدوري الإسباني لكن كومان رفض إلقاء المسؤولية على الملعب في هزيمة ليفربول.

وقال إن عدم وجود جماهير في الملعب سيصنع فارقاً كبيراً لفريقه.

وأضاف: "إنه أمر مهين لناد كبير مثل ريال مدريد أن يصف البعض الإستاد بأنه ملعب تدريب، اختاروا بعناية توقيت إجراء تجديدات في ملعبهم الأصلي".

وتابع: "ريال مدريد اعتاد على اللعب في هذا الملعب ويجب على المنافسين اللعب هناك، هذا كل شيء، أعتقد أن اللعب بدون جماهير هو أكثر الأمور صعوبة بالنسبة للاعبين".

ويتأخر العملاق الكاتالوني بنقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.

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