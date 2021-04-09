Advertisements

مدرب الزمالك: لن ننظر إلى مباراة الترجي والأهم هو الفوز غداً

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، عن مواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشدد على أهمية الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث. 

وقال مدرب الزمالك في تصريحات صحفية: "تركيزنا ينصب على مواجهة تونجيت فقط لتحقيق الفوز، دون النظر لنتيجة مباراة الترجي التونسي مولودية الجزائر".

وتابع: "سنفعل ما علينا أمام بطل السنغال لحصد الفوز، ثم رؤية ما إذا كانت نتيجة مباراة الترجي والمولودية مُفيدة لنا في الصعود لدور الثمانية من عدمه، ولن نفكر في نتيجة مواجهة منافسنا قبل تحقيق الفوز على تونجيت هذا هو الأهم بالنسبة إلينا".


ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على تونجيت، والتأهلإلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة فوز الترجي على المولودية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اافريقيا الزمالك الترجي الابطال اسامة نبية

أخبار تهمك

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ 43 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بتعادل مخيب للآمال أمام مولودية الجزائر

موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كارتيرون: فخور بلاعبي الزمالك

ميدو يبعث برسالة طمأنة للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج