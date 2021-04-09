مدرب الزمالك: لن ننظر إلى مباراة الترجي والأهم هو الفوز غداً

تحدث أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، عن مواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشدد على أهمية الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.





وقال مدرب الزمالك في تصريحات صحفية: "تركيزنا ينصب على مواجهة تونجيت فقط لتحقيق الفوز، دون النظر لنتيجة مباراة الترجي التونسي مولودية الجزائر".





وتابع: "سنفعل ما علينا أمام بطل السنغال لحصد الفوز، ثم رؤية ما إذا كانت نتيجة مباراة الترجي والمولودية مُفيدة لنا في الصعود لدور الثمانية من عدمه، ولن نفكر في نتيجة مواجهة منافسنا قبل تحقيق الفوز على تونجيت هذا هو الأهم بالنسبة إلينا".









ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على تونجيت، والتأهلإلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة فوز الترجي على المولودية.



