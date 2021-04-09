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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة  لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل 

خط الدفاع : حازم إمام –  حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي  – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

فيما تم استبعاد كلا من :- 

محمد عواد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - إمام عاشور - سيف الدين الجزيري - ممود عبد العزيز "زيزو"


وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد .

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