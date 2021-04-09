سبوتيفاي تعلن إطلاق مساعدهاال صوتي الجديد لمستخدمي تطبيقها

أطلقت منصة سبوتيفاي مساعد صوتي خاص بها لمستخدمي تطبيقها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، لتتيح لهم تشغيل تطبيقها والمقاطع الصوتية المفضلة دون لمس هواتفهم.





ومثلما الحال مع مساعد جوجل الصوتي، فإن مساعد سبوتيفاي يعمل مباشرة عند قول “Hey, Spotify”، ومن ثم يمكن طلب تشغيل أي مقطع صوتي أو تشغيل قائمة مفضلة عبر التطبيق.





ويشار إلى أن مساعد سبوتيفاي يعمل داخل تطبيقاتها فقط، بمعنى أنه لا يعمل مع باقي تطبيقات النظام كما يفعل مساعد آبل سيري أو مساعد جوجل الصوتي أو حتى مساعد سامسونج بكسبي.



