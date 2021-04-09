Advertisements

سبوتيفاي تعلن إطلاق مساعدهاال صوتي الجديد لمستخدمي تطبيقها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:29 م
سبوتيفاي - صورة أرشيفية
سبوتيفاي - صورة أرشيفية
Advertisements
أطلقت منصة سبوتيفاي مساعد صوتي خاص بها لمستخدمي تطبيقها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، لتتيح لهم تشغيل تطبيقها والمقاطع الصوتية المفضلة دون لمس هواتفهم.

ومثلما الحال مع مساعد جوجل الصوتي، فإن مساعد سبوتيفاي يعمل مباشرة عند قول “Hey, Spotify”، ومن ثم يمكن طلب تشغيل أي مقطع صوتي أو تشغيل قائمة مفضلة عبر التطبيق.

ويشار إلى أن مساعد سبوتيفاي يعمل داخل تطبيقاتها فقط، بمعنى أنه لا يعمل مع باقي تطبيقات النظام كما يفعل مساعد آبل سيري أو مساعد جوجل الصوتي أو حتى مساعد سامسونج بكسبي.

كما يتطلب التطبيق على أندرويد أو iOS منح أذونات للوصول إلى الميكروفون للاستماع وتسجيل صوت المستخدم، وذلك لتفعيل المساعد الصوتي داخل التطبيق.

أخبار تهمك

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج