الصحة تكشف عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن البرازيل هى أعلى دول العالم تسجيلا لحالات الإصابة، موضحا أن أعداد الإصابة في مصر تشهد زيادة ولكن زيادة طفيفة جدا، مرجعا سبب الزيادة إلى التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية.



ولفت إلى أن مصر مازالت في الموجة الثانية من جاحة كورونا، مضيفا أن هناك بعض المحافظات بها نسبة زيادة أكبر في عدد الإصابات.



وأضاف أنهم يعملون على زيادة عدد مراكز تطعيم لقاح كورونا، ويتم التوسع في تطعيم المواطنين، منوها بأن عدد من حصلوا على لقاح كورونا وصل إلى 225 ألف مواطن حتى الآن.



قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن العالم شهد نشاط ملحوظ لفيروس كورونا خلال آخر أسبوعين مقارنة بأول أسبوعين في شهر مارس، حيث زادت عدد الإصابات اليومية بنسبة 50% على مستوى العالم.