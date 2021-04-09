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بالتفاصيل.. مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة ومواعيد العرض

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:30 م
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
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مسلسلات رمضان 2021 .. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر موسماً لعرض العديد من الأعمال الفنية والدرامية و مسلسلات رمضان 2021 التي يترقبها الجمهور.

مسلسلات رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن مسلسلات رمضان 2021 وخريطة عرضها والمواعيد، من أجل متابعة أكبر قدر ممكن من الأعمال الدرامية.

برومو مسلسلات رمضان 2021

ونشر نجوم دراما مسلسلات رمضان 2021 البرومو الخاص بغالبية الأعمال من أجل تشويق الجماهير والحصول على نسب مشاهدات عالية، تضمن نجاح العمل.

قنوات مسلسلات رمضان 2021 الناقلة

وسارعت العديد من القنوات الفضائية وعلى رأسهم إم بي سي مصر والحياة دراما وأون على نشر خريطة مسلسلات رمضان 2021 والجداول التي تتضمن المواعيد.

مسلسلات رمضان 2021 قوية ومثيرة

ومن المقرر أن تشهد مسلسلات رمضان 2021 حالة من الإثارة والمتعة حيث يأمل المتابعون في مشاهدة أعمال جديدة تضمن لهم مشاهدة راقية.

أسماء مسلسلات رمضان 2021

ويتساءل البعض عن أسماء مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة عقب قيام عدة فضائيات بنشر برومو بعض الأعمال التي حصلت على حقوق بثها.

نجوم مسلسلات رمضان 2021

وتوجد العديد من مسلسلات رمضان 2021 التي شارك فيها كبار نجوم الدراما المصرية والعربية، على رأسهم أحمد السقا ويوسف الشريف ومحمد رمضان إلى جانب المطربة روبي.

ونرصد لكم في السطور القليلة التالية، عبر موقعكم بوابة الفجر الإلكترونية أسماء مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة:

أولاً: مسلسلات رمضان 2021 على "أون on"

مسلسلات رمضان 2021 على قنوات أون تضم "الاختيار 2"، ومسلسل "كوفيد 25"، إلى جانب "نسل الأغراب"، "ونجيب زاهي زركش"، إلى جانب مسلسل "بين السما والأرض".

مسلسلات رمضان 2021 على "الحياة"

تعتبر قناة الحياة من القنوات التي نالت نصيبا كبيرا ومهما من مسلسلات رمضان 2021 حيث نالت حقوق بث مسلسل "النمر" و"عالم موازي"، إلى جانب "ضل راجل"، و"كل ما نفتكر".
 
مسلسلات رمضان 2021 على "قناة dmc"

وتعرض قناة دي إم سي بعرض العديد من مسلسلات رمضان 2021 من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، و"لعبة نيوتن" الذي يشد عودة منى ذكي بعد غياب، و"موسى" لمحمد رمضان، و"الملك أحمس".

مسلسلات رمضان 2021 على "قناة CBC" 

وتسعى قنوات سي بي سي إلى التواجد في سباق عرض مسلسلات رمضان 2021  حيث نالت حقوق بث مسلسل "القاهرة كابول" لخالد الصاوي، إلى جانب"إللي مالوش كبير"، و"ضد الكسر"، و"حرب أهلية".

مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي

وأعلنت مجموعة قنوات إم بي سي مصر أنها حصلت على حقوق بث أهم مسلسلات رمضان 2021 وعلى رأسها "الطاووس"،  الذي من المتوقع أن يلقى إعجاب الملايين.

بروموهات مسلسلات رمضان 2021

وانتشرت العديد من "بروموهات" مسلسلات رمضان 2021 وقامت القنوات ومن بينها إم بي سي في عرض قائمة بمسلسلاتها التي من المقرر ان يتم نقلها خلال الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2021 ورامز

وتنقل مجموعة قنوات إم بي سي مسلسلات رمضان 2021 إلى جانب العديد من البرامج الكبيرة والمهمة وعلى رأسها "رامز مجنون رسمي"، برنامج المقالب الشهير.

مسلسلات رمضان 2021 "اللعبة"

وحصلت مجموعة قنوات إم بي سي مصر على حقق بث ببعض مسلسلات رمضان 2021 منها، "اللعبة" والذي سيعرض في الـ9 مساءً.

مسلسلات رمضان 2021 "قصر النيل"

كما تنقل إم بي سي مسلسل "قصر النيل" في تمام العاشرة مساء بطولة الفنانة دينا الشربين وريهام عبد الغفور، وهو ضمن مسلسلات رمضان 2021 الجديدة.

مسلسلات رمضان 2021 الكوميدية

وأعلنت إم بي سي عن عرض مسلسلات رمضان 2021 والتي تأخذ طابعا كوميديا، مثل "المؤسسة" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد ويعرض في الـ11 مساءً و"خلي بالك من زيزي"، ويعرض في الـ12.

مسلسلات رمضان 2021 "الطاووس"

ويعتبر مسلسل "الطاووس" الذي نجحت إم بي سي في الحصول على حقوق بثه من اهم مسلسلات رمضان 2021 حيث يقوم ببطولته النجم الكبير جمال سليمان ومعة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

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