تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة:



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.



- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا: