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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:35 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).
حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).
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