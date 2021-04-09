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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

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