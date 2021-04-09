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الإعلان عن التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تنطلق أحداث مباراة الكلاسيكو السعودي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره اتحاد جدة، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتي ينتظرها عدد كبير من الجماهير في الوطن العربي.

الهلال سيكون ضيفًا على نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الشرائع.

- تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد

عبدالله المعيوف - ياسر الشهراني - علي آل البليهي - جانغ هيون سو - محمد البريك - جوستافو كويلار - ناصر الدوسري - فييتو - جوفينكو- كاريلو - بافتيمبي جوميز

-تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

مارسيلو جروهي، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، عبدالعزيز الجبرين، كريم الاحمدي، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو، رودريجيز، فهد المولد

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال واتحاد جدة، ستدار بواسطة طاقم تحكيم مغربي، بقيادة حكم الساحة رضوان جيد.

فيما تذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق فهد العتيبي.

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الهلال والاتحاد الهلال الدوري السعودي الاتحاد

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