ننشر مواصفات وأسعار سيارة تويوتا GR 86 2022 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية منذ يومن عن سيارتها الرياضية الصغيرة، GR 86 الجديدة كلياً لموديل 2022، ونقدم لكم فيما أسعار ومواصفات سيارة تويوتا الجديدة.





مواصفات سيارة تويوتا GR 86 2022





تحمل سيارة GR 86 تصميم مشابه لسوبارو BRZ مع تعديلات بارزة في تصميم الواجهة والشبك الأمامي، ولكنها ستحمل نفس المحرك 2.4 لتر 4 سلندر الموجود في سوبارو BRZ مع تعديلات بسيطة ترفع قوته إلى 235 حصان وبعزم 250 نيوتن-متر يمكن لـGR 86 تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 6.3 ثانية، أي أفضل بـ1.1 ثانية من الجيل الحالي من تويوتا 86.





أسعار سيارة تويوتا GR 86 2022





كما أن الشركة ستوفر GR 86 في أسواق أكثر من التي ستتوفر فيها سوبارو BRZ بما في ذلك السوق الأوروبي، ورغم أن الشركة لم تعلن بعد عن الأسعار إلا أنه يمكن توقع سعر ابتدائي يقل عن 30,000 دولار.