Advertisements

التعادل يسيطر على موقعة بتروجت ومنتخب السويس بالقسم الثاني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
Advertisements


تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين سلبيا أمام غريمه فريق منتخب السويس بقيادة ايمن المزين ،في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 21 بالمجموعة الثانية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .

شهدت المباراة أجواء مثيرة للجدل وعصيبة ، قبل بداية المباراة بدقائق قاموا بمنع ربيع ياسين من التواجد علي مقاعد الجهاز الفني لبتروجت ،نظرا لفرض العقوبات التي أصدرتها لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم ،بسبب واقعة منتخب الشباب لمواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة لللنهائيات الأفريقية ،مما أدي لإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر .

بهذا التعادل ارتفع الفريق البترولي رصيده الي27 نقطة محتلا المركز الثامن،بينما فريق منتخب السويس برصيد30 نقطة محتلا المركز السادس.

أخبار تهمك

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج