التعادل يسيطر على موقعة بتروجت ومنتخب السويس بالقسم الثاني





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين سلبيا أمام غريمه فريق منتخب السويس بقيادة ايمن المزين ،في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 21 بالمجموعة الثانية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .



شهدت المباراة أجواء مثيرة للجدل وعصيبة ، قبل بداية المباراة بدقائق قاموا بمنع ربيع ياسين من التواجد علي مقاعد الجهاز الفني لبتروجت ،نظرا لفرض العقوبات التي أصدرتها لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم ،بسبب واقعة منتخب الشباب لمواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة لللنهائيات الأفريقية ،مما أدي لإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر .



بهذا التعادل ارتفع الفريق البترولي رصيده الي27 نقطة محتلا المركز الثامن،بينما فريق منتخب السويس برصيد30 نقطة محتلا المركز السادس.