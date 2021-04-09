Advertisements

البنك الدولي يرصد 2 مليار دولار لتمويل مشتريات لقاح كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:34 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
Advertisements

قال أكسل فان تروتسنبرج العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي يوم الجمعة إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد.

ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

وقال إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو "مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا انتشار لقاح كورونا اللقاح

أخبار تهمك

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

"القومي للبحوث" يعلن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن موعد الحصول على لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج