Advertisements
البنك الدولي يرصد 2 مليار دولار لتمويل مشتريات لقاح كورونا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:34 م
وكالات
Advertisements
قال أكسل
فان تروتسنبرج العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي يوم الجمعة إن مجموعة البنك
سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها
وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد.
ودعا
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك
الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements