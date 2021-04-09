موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





موعد مباراة الأهلي .. يترقب عشاق وجماهير الكرة المصرية ولاسيما مشجعي المارد الأحمر، مواجهة فريقهم المرتقبة أمام سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة.





موعد مباراة الأهلي





ويبحث الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا والتي تلعب ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما انتزع الفريقين تذكرة التأهل.





موعد مباراة الأهلي اليوم





وتصدر موعد مباراة الأهلي مؤشرات البحث على المحرك جوجل، رغم أن المباراة ليست لها أهمية على الإطلاق، بعدما صعد المارد الأحمر ثانياً بينما سيمبا التنزاني حسم الصعود متصدرا للمجموعة.





موعد مباراة الأهلي وسيمبا





وأما عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فستنطلق مساء اليوم الجمعة، في الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.





موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عن نقل مباراة الأهلي ونظيره سيمبا، بتعليق الكابتن أيمن الكاشف، كما ستنقل على التردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورت"، إلى جانب قناة مكسبي على التردد 11411.





قائمة الأهلي لمباراة سيمبا اليوم





وضمت قائمة النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، الشناوي ورمضان بيكهام وربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبانون والشحات وديانج وعلي لطفي والسولية وصلاح ‏محسن وأفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وبواليا وطاهر ‏وأجايي ومحمد هاني وشوبير.‏





موعد مباراة الأهلي وغيابات الفريق





ومن المقرر أن يغيب عن الأهلي في مباراته اليوم أمام سيمبا التونسي علي معلول، وحمدي فتحي، ومحمود وحيد، وياسر إبراهيم بسبب الإصابات ، التي ضربتهم مؤخراً.





موعد مباراة الأهلي وموقف الفريقين





ونجح الأهلي في حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعدما حصد 8 نقاط جمعها من 5 مباريات، بينما تصدر سيمبا التنزاني المجموعة، برصيد 13 نقطة، حيث لم يتلقى أية هزيمة وفاز بـ4 مواجهات وتعادل بواحدة.







