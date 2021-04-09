عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر من مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني.





ويأتي استقرار موسيماني على استبعاد هاني من تشكيل الفريق الأحمر في مباراة اليوم خوفا عليه من تفاقم الإصابة بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.





ويواجه الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضمن الأهلي التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط خلف سيمبا التنزاني الذي تأهل متصدرا للمجموعة برصيد 13 نقطة.



