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تعرف على أغرب صفات الحيوانات في العالم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقدم لكم اليوم حقائق وتفاصيل غريبة من عالم الحيوان والطيور، حيث هناك صفات غريبة لبعض الحيوانات قد لا تعرف شئ عنها، بحسب موقعي "Nationalgeographic"، و"mentalfloss".

أغرب صفات الحيوانات في العالم

1-  ليس فقط عقل النعام أصغر من عينها، ولكنها أيضا لا تستطيع الطيران، إلا أنها قادرة على الركض بسرعة تصل إلى 43 ميلًا في الساعة، فيمكن أن تتحرك النعام بشكل أسرع من الخيول، ويمكن أن تغطى أرجل النعام القوية الطويلة مسافة 10 إلى 16 قدمًا في خطوة واحدة، كما أن هذه الساقين يمكن أيضا أن تكون أسلحة هائلة، حيث يمكن لركلات النعامة قتل حيوان مفترس.

2- عضة الدب الرمادي أو كما يسمى بـ"الأشيب" قوية بما يكفي لسحق كرة بولينج.

3- طيور الفلامينكو بيضاء بشكل طبيعى، ولكن مع تناول مياه الجمبرى والطحالب يكتسبون هذه الحمرة مع اللون الأبيض.

4- يوجد حيوان يسمى بآكل النمل لا يملك أي أسنان.

5- القطط لا يمكنها تذوق السكر لأنها لا يوجد لديها مناطق تذوق خاصة بالأطعمة الحلوة.

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