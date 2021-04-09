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جيه.بي مورجان يقلص انكشافه علي السندات الروسية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال جيه.بي مورجان يوم الجمعة إنه قلص انكشافه على السندات المحلية الروسية وعلى الروبل الروسي إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في الفترة الأخرة.

 

أوضح البنك أنه قرر خفض مراكزه رغم تراجع قيمة الأصول المحلية نتيجة لعمليات البيع التي أعقبت التوترات.

 

وتوقع البنك تلاشي المخاطر على مدار العام، مستبعدا أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات قد توقع الضرر بالاقتصاد الروسي.

 

تنشر روسيا حاليا قوات على حدود أوكرانيا الشرقية أكثر من أي وقت مضى منذ 2014، عندما ضمت شبه جزيرة القرم ودعمت استيلاء انفصاليين على أراض داخل أوكرانيا. وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن "التعديات الروسية" المتصاعدة تبعث على القلق.

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