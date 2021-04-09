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غموض واثارة وخيانة .. البرومو التشويقي لمسلسل لعبة نيوتن

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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اخرجت شركة ميديا هب سعدي-جوهر الى النور البرومو التشويقي لمسلسل " لعبة نيوتن" بعد عرضه أمس، الخميس في المؤتمر الصحفي الذي اقيم في احدى فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم العمل والمخرج تامر محسن.

وحمل البرومو طابع الاثارة والتشويق عن قصة المسلسل الذي طال انتظار عرضه، وتميزت لقطات البرومو بالإيقاع السريع والغامض عن احداث المسلسل بالكشف عن منحل العسل الذي يمتلكه حازم " محمد ممدوح "وهنا " منى زكي" وعن سبب احتياج سيد رجب لعبوة عسل وايضا عن الخيانة الزوجية والقتل.

وازدادت التساؤلات عن اسم مسلسل لعبة نيوتن
المأخوذة عن ما يسمى بنظرية "مهد نيوتن" وهي نظرية فيزيائية ابتكرها العالم أسحق نيوتن، وهي الخمس كرات التي تظهر على بوستر المسلسل.

مسلسل لعبة نيوتين تدور احداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لانجاب طفلهما على الاراضي الامريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الامريكية.


مسلسل لعبة نيوتين من بطولة منى زكي، محمد ممدوح،محمد فراج،سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتاليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

شركة ميديا هب سعدي -جوهر هى احدى اكبر وكالات الدعاية والاعلان في مصر، اسسها محمد سعدي وايهاب جوهر عام ١٩٨٨، وتنطلق لاول مرة هذا العام في عالم الدراما كشركة منتجة لمسلسل لعبة نيوتين، وذلك بعد اكثر من ٣٣ عاما من النجاحات كللتها بأكثر من ١٠٨ جائزة عن افضل حملات تسويقية ابداعية، عملت خلالهم مع اكبر العلامات التجارية في مصر والعالم العربي ومن اهمها اخراج وتنظيم حدث نقل المومياوات الملكية الذي تصدر الصحف العالمية وعرض على مئات القنوات.

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