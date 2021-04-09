الحكومة الألمانية تدافع عن هذا النادي بسبب انتقادات الصحافة المجرية

دافعت الحكومة الألمانية عن نادى هيرتا برلين الألماني، بسبب الانتقادات الموجهة من نظيرتها المجرية على خلفية إقالة مدرب حراس المرمى زولت بيتري بعد تصريحاته المعادية للمثليين والمناهضة للهجرة.





وقال كريستوفر برغر نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين إن هذا غير مفهوم بأي حال من الأحول.





كما أوضح القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ببودابست خلال محادثة مع وزير الخارجية المجري أمس الخميس، قائلاً: "من الواضح أننا نرفض الإشارة إلى الاشتراكية الوطنية على وجه الخصوص".





وفي مقابلة نشرت يوم الإثنين الماضي، بصحيفة ماجيار نيمزيت المجرية، أدلى بيتري بتصريحات مشكوك فيها حول موضوع الهجرة وانتقد الحارس المجري بيتر جولاكسي، حارس لايبزغ الألماني، بسبب اللعب مع ناد يدعم زواج الشواذ من بين أشياء أخرى.





وانتقدت وزارة الخارجية المجرية هيرتا برلين لإقالة بيتري قائلاً إنه كان ينبغي عليهم أن يسمحوا بحرية التعبير.

وذكرت: "ألمانيا والمجر لديهما تجربة تاريخية مباشرة مع أكبر قدر ممكن من إرهاب الرأي.. ولهذا السبب فإن مراقبة الحق الأساسي في حرية التعبير هو واجبنا الأخلاقي المشترك".

وأضافت: "بغض النظر عن الأساس الأيديولوجي، حظر التعبير عن الرأي غير مقبول للمجريين لأنه يستحضر نظاماً ضحى الآلاف من مواطنينا بحياتهم ضده".

ودافع بيتري عن نفسه قائلاً: "أود أن أؤكد أنني لست معادياً للمثلية الجنسية ولا كارهاً للمهاجرين، أندم للغاية على تصريحاتي بشأن سياسة الهجرة وأود الاعتذار لكل الأشخاص الذي يبحثون عن ملجأ معنا وهؤلاء الذين أهنتهم".