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الزمالك يترقب.. تعرف على موعد مباراة الترجي ضد مولودية الجزائر في دوري الأبطال

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب نادي الزمالك وجماهيره المباراة الهامة والحاسمة بين مولودية الجزائر والترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلاقي الترجي التونسي نظيره مولودية الجزائر، غدًا السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، في الجولة الختامية من دور المجموعات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الترجي التونسي الذي ضمن تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز أمام تونجيث السنغالي، بالإضافة إلى خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي ليضمن تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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