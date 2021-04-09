Advertisements

الليلة.. خالد الصاوي يكشف تفاصيل أعماله الرمضانية في "لايت شو"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يحل الفنان الكبير خالد الصاوي ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث "الصاوي" خلال اللقاء عن كواليس استعداده لتقديم شخصية الضابط في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل. وكذلك دور الرجل الغني صاحب النفوذ القوي في مسلسل "اللي مالوش كبير". كما يكشف عن رأيه في المنافسة الرمضانية، وعلاقته بكثير من نجوم الوسط الفني.

يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ نصف ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني

منذ 41 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ 39 دقيقة

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ نصف ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج