الليلة.. خالد الصاوي يكشف تفاصيل أعماله الرمضانية في "لايت شو"

يحل الفنان الكبير خالد الصاوي ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



يتحدث "الصاوي" خلال اللقاء عن كواليس استعداده لتقديم شخصية الضابط في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل. وكذلك دور الرجل الغني صاحب النفوذ القوي في مسلسل "اللي مالوش كبير". كما يكشف عن رأيه في المنافسة الرمضانية، وعلاقته بكثير من نجوم الوسط الفني.



يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.