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آخر تطورات حالة الفنان خالد النبوي الصحية وطبيعة مرضه

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:04 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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تصدر الفنان خالد النبوي اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، عقب تداول أنباء عن إصابته بوعكة صحية.

خالد النبوي

وأحدثت زوجة خالد النبوي السيدة منى المغربي حالة كبيرة من الجدل حيث أعلنت عبر صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرض زوجها وطالبت جمهوره بالدعاء له.

خالد النبوي يتصدر جوجل

وزاد البحث عن النجم خالد النبوي فور إعلان زوجته عن تعرضه لوعكة صحية، ولاسيما أنه فنان كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والعالم العربي.

طبيعة مرض خالد النبوي

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة مرض خالد النبوي من أجل الاطمئنان على نجمهم المفضل، إلا أن زوجته تحفظت على اسم المرض، وطلبت الدعاء فقط.

تطورات حالة خالد النبوي الصحية

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعكم بوابة الفجر الإلكترونية تطورات حالة النجم خالد النبوي الصحية من أجل طمأنة الجمهور العاشق لفنه، والمحب له.

مرض خالد النبوي مبهم

ومن جانبه، رفضت السيدة منى المغربي الإفصاح عن تفاصيل مرض زوجها خالد النبوي أو آخر تطورات حالته الصحية وسط تكتم شديد منها، رافضة إبداء أية معلومات حول هذا الأمر ومكتفيةً بطلب الدعاء.

خالد النبوي تعرض لوعكة صحية شديدة

وأشارت زوجة الفنان خالد النبوي إلى أن زوجها يمر بوعكة صحية شديدة، وليست سهلة، موضحةً أن كل شيئ سيشكف فيما بعد، مضيفةً :"خالد تعبان أوى من فضلكوا تدعوا له".

ظهور خالد النبوي الأخير

وشارك خالد النبوي في آخر ظهور له في فيلم قصير تم عرضه خلال حفل نقل المومياوات، حيث نال إعجاب الملايين في مصر والعالم العربي، ليتتصدر الترند بعد ظهوره الأنيق.

غياب خالد النبوي عن الموسم الرمضاني

وغاب خالد النبوي عن المشاركة في دراما رمضان 2021، بينما شارك في السباق الرمضاني السابق، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث شاركته البطولة الفنانة ريهام حجاج والنجم محمود حميدة.

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