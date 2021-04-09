بيراميدز يستقبل بعثة الرجاء المغربي في مطار القاهرة









وصلت بعثة فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى القاهرة منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونظم نادي بيراميدز استقبالا مميزا في المطار للأشقاء المغاربة.





ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات بالبطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الماضية.





وحرص نادي بيراميدز على إرسال وفد يضم وليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لاستقبال بعثة الرجاء في مطار القاهرة الدولي بالورود، ومساعدة الأشقاء المغاربة في إنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق إقامة البعثة، في إطار توجيهات النادي برد المعاملة الرائعة التي تلقتها بعثة بيراميدز في الدار البيضاء قبل أسبوع لخوض مباراة الجولة الثالثة من الأشقاء في نادي الرجاء.



