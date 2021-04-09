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الكونغو.. احتراق 40 راكب أحياء داخل أتوبيس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
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 لقي نحو 40 راكبًا حتفهم أحياء عندما انقلبت حافلة، واشتعلت فيها النيران في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.


وقال ويلي إتشوندالا حاكم إقليم كويلو في الكونغو، إنَّ الحادث وقع يوم الجمعة بالقرب من قرية كيواوا، على بعد 6 ساعات بالسيارة شرقي العاصمة كينشاسا.

وقال إتشوندالا لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «لا يمكن استعادة أي شيء تقريبًا»، مشيرًا إلى أنَّ هناك 31 ناجيًا بينهم تسعة اصابات خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة على جانبها وحُرق هيكلها السفلي وانسكاب فاكهة عبر الطريق.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تجمع المئات من المتظاهرين في جميع أنحاء مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يطالبون بالخروج الفوري لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ووسط الاشتباكات، شرعت الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الجيش، بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. وتشير حصيلة القتلى، بحسب منظمات المجتمع المدني، إلى وفاة شخص وإصابة اثنين على الأقل بعيارات نارية خطيرة.

تعج مقاطعة كيفو الشمالية بالمظاهرات المناهضة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تطالب بشكل أساسي برحيل البعثة وعودة السلام والأمن إلى الإقليم.

ويقول سكان المنطقة إنَّهم لا يرون أي مساهمة من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وظلت المتاجر والمحلات التجارية مغلقة، خاصة في وسط المدينة.

وتوجهت بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لحفظ السلام في عام 2010 ، ولديها أكثر من 18000 من الأفراد النظاميين.

وذكرت الأمم المتحدة، أنَّ شرق الكونغو الغني بالمعادن يعاني من أعمال عنف منذ عقود ، لكن حالات القتل تضاعفت في العام الماضي.

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