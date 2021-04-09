جولة الحسم.. أقدام لاعبي الترجي تحسم مصير الزمالك من التأهل

تنطلق غداً الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف الترجي التونسي مولودية الجزائر، وفي المقابل يواجه الزمالك نظيره تونجيت السنغالي.









وضمن الترجي تأهله إلى دور الثمانية منذ الجولة الرابعة بعد أن حصد 10 نقاط متقدماً بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الثاني، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بخمس نقاط فيما خرج تينغيت السنغالي من صراع التأهل بعدما تراجع إلى المركز الرابع والأخير بأربع نقاط.









ويقف مولودية الجزائر على بعد نقطة وحيدة من ضمان الصعود لدور الثمانية بينما استعاد الزمالك وصيف بطل العام الماضي الأمل في إمكانية انتزاع بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة مؤخراً.









ولن يكفي الزمالك الانتصار على ضيفه تينغيت لكنه ينتظر هدية من الترجي غريمه في الأعوام الأخيرة وهي الفوز على مولودية الجزائر لخطف التأهل.









وبهذا فإنه سيتعين على الزمالك الفوز على تينغيت بينما يضع عينه في الوقت نفسه على مواجهة الترجي ومولودية الجزائر الذي سيقاتل لانتزاع التعادل على الأقل لحسم التأهل.









وسلطت الأضواء على الترجي بسبب دوره المحوري في هذه المرحلة لكن بطل تونس أكد أنه سيخوض مواجهة مولودية الجزائر بجدية ودون أي حسابات مسبقة.









وقال مساعد مدرب الترجي مجدي تراوي إن فريقه يحترم ميثاق الرياضة وسيلعب من أجل الكرة.









لكن الترجي الذي بدأ يفكر في الدور المقبل قرر إراحة اللاعبين الذين يواجهون تهديد الحصول على الإنذار الثاني خشية الافتقاد لجهودهم في دور الثمانية.







