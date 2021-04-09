انتحار شاب شنقاً داخل منزله بالوراق.. ووالده:" "مش هتجوز غير قريبتك"

أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه في مدخل العقار سكنه، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل العقار مسكنه بنطاق القسم.







تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن الشاب كان تربطه علاقة عاطفية بفتاة، ويرغب في الزواج منها، ولدي إخبار أسرته للتقدم لخطبتها رفضوا.







وبينت التحريات إلى أن أسرة الشاب طالبته بالزواج من فتاة على صلة قرابة بها.. "مش هتجوز غير قريبتك".







وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت، أن الشاب انتظر مغادرة والده المنزل يوم الواقعة، وانتحر عن طريق شنق نفسه في مدخل العقار سكنه.







أقوال شهود العيان وأسرة الشاب المتوفي أكدوا على عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.