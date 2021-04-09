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زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني التفكير بأنّ "الكلاسيكو" الذي يجمعه مع برشلونة الوصيف السبت، سيكون الأخير لقائده سيرخيو راموس وللأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكاتالوني في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبليهما.

وما زال راموس في مفاوضات مع ناديه المدريدي لتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، على غرار "البرغوث" الذي كان أبدى رغبته في الموسم الماضي الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يبقى مرغماً. 

قال "زيزو" في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عشية القمة المنتظرة: "آمل لا، ألا يكون الأخير، لن يلعب سيرخيو السبت، الأمر محزن ولكن آمل أن يبقى هنا في ريال مدريد"، في إشارة إلى إصابة المدافع ابن الـ 35 عاماً.

وعن ميسي؟ "الأمر ذاته"، أضاف مبتسماً المدرب الفرنسي، وتابع: "عليه أن يبقى في برشلونة، هو جيد هناك!"، معتبراً أنّ حصول ذلك سيكون مهماً للمسابقة الإسبانية".

وتطرق زيدان إلى مسألة عدم مشاركة لاعبه البلجيكي إدين هازار في "الكلاسيكو" كونه ما زال يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها في آذار/مارس الماضي، في تعامله مع مباراة السبت كأي مباراة عادية.

وقال: "ما هو على المحك، النقاط الثلاث، تماماً مثل إيبار أو قادش أو أي منافس، التداعيات ليست نفسها لكنها تبقى ثلاث نقاط، لا أكثر، سنرى النتائج في نهاية المباراة، ولكن نعمل لتقديم مباراة كرة قدم كبيرة"، مؤكداً في الوقت ذاته: "عدم التفكير" بنتائج الهزيمة التي ستكون مفصلية في سباق الصراع على اللقب.

ويتأخر ريال مع 63 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة، وثلاث عن المتصدر جاره أتلتيكو.

وبدا زيدان واثقاً مدفوعاً بفوزه الأوروبي الكبير على ليفربول الإنكليزي 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وختم قائلاً: "مؤخراً، نحن جيدون جداً مع أداء مستقر، ليس فقط مع الكرة، بل تطورنا كثيراً دفاعياً أيضاً، نعلم جيداً، أنّه على الرغم من كل ما فعلناه حتى الآن، مع الصعوبات، لا يزال يتعيّن علينا خوض مباراة رائعة السبت".

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ميسي زيدان راموس

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