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الإفراج عن المستحقات المجمدة لمنتخب الشباب بعد قرارات لجنة الانضباط

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف المستحقات المجمدة بسبب أحداث المنتخب الوطني للشباب السابق، وذلك بعد فصل لجنة الانضباط بالاتحاد في التحقيقات التي أجريت حول الملابسات التي صاحبت الفريق ومنعته من المشاركة في بطولة شمال افريقيا بعد وصوله إلى تونس.

وكان الاتحاد المصري قد قرر تجميد مستحقات جميع من كانت لهم علاقة بالأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل فيها.

ويسري القرار الجديد على من لم يصدر عقوبات بشأنهم.

وأصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:
أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه.

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه 

رابعا.. تغريم اللاعب حسام أشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.
 
خامساً.. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

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