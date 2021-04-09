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حلقة خاصة للميس الحديدي عن قناة السويس غدًا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقدم الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة عن قناة السويس، يوم غد السبت من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON".
تستعرض الحلقة قناة السويس بين التاريخ وأزمة السفينة ايفرجيفن، حيث يتحدث الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن مستقبل القناة، وأبرز المشروعات المستقبلية فيها، وكيف تم تخطي أزمة السفينة الجائحة.


كما يسرد الأديب يوسف القعيد خلال الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، حكايات المصريين مع القناة من الحفر إلى الحرب، فيما يتحدث أبطال ملحمة قطر وتكريك السفينة ايفرجيفن عن أصعب اللحظات التي واجهتهم خلال تلك الأزمة.

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