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"إثيوبيا مثل تركيا".. دبلوماسي يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق على أزمة سد النهضة، قائلًا: نحن أمام معركة دبلوماسية قادمة قد تستدعى نشاط مكثف لكون الوقت ليس في صالحنا حتى الأن"، منوها بأن هناك بعض الأصوات بدأت تتفهم الموقف المصري - السوداني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أنه يجب أن تظهر قوة الردع المصرية- السودانية للعالم كله حتى يشعر العالم بالجدية وأن هناك أمر ملح لإيجاد حلول للمرحلة القادمة.

وعن أسباب تعنت أثيوبيا في قضية سد النهضة قال: "النظرة الخاصة للغرب وبعض الدول تنظر لأثيوبيا بأنها القوة الصاعدة في إفريقيا الفترة المقبلة لكونها تملك قوة بشرية كبيرة وموارد طبيعية كبيرة، حيث ينظرون لها أنها ركيزة استراتيجية لبعض الدول الكبرى في إفريقيا، ومن هنا أعطاهم الإحساس بالقوة، وأنه سيكون لهم دور في الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجيات معينة في القارة الإفريقية لكون القارة السمراء ستكون مرحلة الصراع القادم أو محل الصراع القادم بين دول مثل أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل، موضحا أن القارة الإفريقية أصبحت البوتقة التي يحدث فيها كل هذه الصراعات في المستقبل القريب.

وبين وزير الخارجية الأسبق: "أثيوبيا سيكون لها دور قادم مثل تركيا الذي تم وضعها لتنفيذ دور في المنطقة العربية سواء في ليبيا والعراق وقطر وغيرها"، موضحا: "الاستراتيجية الغربية تختار دولة لتكون أداة لتنفيذ استراتيجيتها في فترات المقبلة لكون الصراع القادم في إفريقيا وأسيا".

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