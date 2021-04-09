Advertisements

"بكري": سد النهضة قضية حياة أو موت.. وكافة الخيارات مفتوحة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي مصطفى بكرى، على أزمة سد النهضة قائلًا إن التطورات الراهنة لملف سد النهضة، يؤكد أن أثيوبيا تراوغ فى المفاوضات لا تريد التوصل إلى حل حقيقي، معلقَا: "سد النهضة قضية حياة أو موت، وأمن قومى، مش هينفع نفرط فى حق مصر زى ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أثيوبيا بتلعب بالنار تمشي في خطوات هدفها الوصول إلى طريق مسدود".

وقال"بكرى"، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن المفاوضات الأخيرة التي جرت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي "فشلت" بسبب الرفض الأثيوبي لكل المقترحات بما فيها دخول أطراف دولية في القضية، معقًبا:" الأطراف الدولية مش هتقف ضد أثيوبيا.. هتقول الحقيقة".

وأضاف أن الجانب الأثيوبي رفض المقترح المصري، والسوداني خلال مفاوضات كينشاسا الأخيرة، معقبًا: "الرئيس السيسي قال عليهم أشقائنا واحترامهم رغم أنه يتأمرون علينا بس إحنا ملتزمين باللغة المحترمة والسمحة.. الرئيس السيسي باله طويل لكنه عارف الخطوط الحمراء وأكد أن كافة الخيارات مفتوحة، ويعبر عن 100 مليون مصري".

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ 33 دقيقة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج