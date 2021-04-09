"بكري": سد النهضة قضية حياة أو موت.. وكافة الخيارات مفتوحة

علق الإعلامي مصطفى بكرى، على أزمة سد النهضة قائلًا إن التطورات الراهنة لملف سد النهضة، يؤكد أن أثيوبيا تراوغ فى المفاوضات لا تريد التوصل إلى حل حقيقي، معلقَا: "سد النهضة قضية حياة أو موت، وأمن قومى، مش هينفع نفرط فى حق مصر زى ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أثيوبيا بتلعب بالنار تمشي في خطوات هدفها الوصول إلى طريق مسدود".



وقال"بكرى"، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن المفاوضات الأخيرة التي جرت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي "فشلت" بسبب الرفض الأثيوبي لكل المقترحات بما فيها دخول أطراف دولية في القضية، معقًبا:" الأطراف الدولية مش هتقف ضد أثيوبيا.. هتقول الحقيقة".



وأضاف أن الجانب الأثيوبي رفض المقترح المصري، والسوداني خلال مفاوضات كينشاسا الأخيرة، معقبًا: "الرئيس السيسي قال عليهم أشقائنا واحترامهم رغم أنه يتأمرون علينا بس إحنا ملتزمين باللغة المحترمة والسمحة.. الرئيس السيسي باله طويل لكنه عارف الخطوط الحمراء وأكد أن كافة الخيارات مفتوحة، ويعبر عن 100 مليون مصري".

