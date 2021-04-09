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الصين سنرد بقوة على العقوبات الاقتصادية الأمريكية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية تشان لي جيان خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة بأن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الشركات الأمريكية ردا على القيود والعقوبات الأمريكية الجديدة ضد عدد من الشركات الصينية.

وأضاف المسؤول الصيني بأن بلاده ستعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت سبعة كيانات صينية تختص بمجال الحوسبة إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتم إدراج الكيانات السبعة في القائمة السوداء بسبب بناء أجهزة كمبيوتر عملاقة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية، وجهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار، وتهمة إنشاء برامج أسلحة الدمار الشامل.

 

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يترقب

 

 

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(تغطية صحفية ديفيد لودر في واشنطن وستيفاني نيبيهاي في جنيف; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

 

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الصين وامريكا الصين والعقوبات الامريكية الصين

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