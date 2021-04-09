عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سيمبا التنزاني بعد قليل.





ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : جونيور أجاي – حسين الشحات – محمد شريف.



