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بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حدد الفريق الذي سينتقل إلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتنافس فرق برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالإضافة إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين للحصول على خدمات نجم دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن هالاند يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي مفضلًا إياه على برشلونة، حيث يري اللاعب النرويجي بأن الفريق الملكي هو الأنسب له خلال الفترة المقبلة.

ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي للحصول على خدمات كل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الريال.

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