Advertisements

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مؤتمر صحفى للجنة العلمية لمواجهة كورونا، اليوم، بأن مصر تواجه حاليا الموجة الثالثة من وباء كورونا، وأن هناك تزايدا في عدد الحالات التي ترصد من خلال الوزارة.

وأضاف، أننا جميعنا نتابع الحالات في مختلف أنحاء الجمهورية، ونلاحظ زيادة في عدد الحالات بالمستشفيات وداخل الرعاية المركزة، وهذا يستوجب الحرص الشديد، وموضحا، أن التطعيمات التي تستخدم والتي تم إجازتها حتى الآن وهى من 4 إلى 6 لقاحات لا تعطى المناعة الكاملة، ومن الممكن أن يصاب متلقى اللقاح بالفيروس وكذلك نقل العدوى.

وتابع خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بالتعاون مع اللجنة القومية للأمراض غير السارية، " تحت عنوان دراسة التجربة المصرية في مكافحة وباء كورونا، إن لقاحات كورونا تقلل من حدة المرض وتقلل من المضاعفات، ولكنها لا تعطى حصانة كاملة ضد فيروس كورونا، ولهذا السبب يجب جميعا أن يكون لدينا دور كبير جدا وخصوصا وسائل الإعلام التي دعمت القضية القومية في التوعية بالمرض ومضاعفاته بالتوعية بالوسائل الوقائية التي لازالت هي خط الدفاع الأول ضد هذا الفيروس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أننا مررنا بـ 3 موجات، الموجة الأولى كانت ذروتها بعد رمضان العام الماضى، والموجة الثانية كانت نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، في شهرى أكتوبر ونوفمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى خاص بمناقشة أحدث العلاجات المدرجة ببروتوكول علاج كورونا، وذلك بالتزامن مع طرح أول علاج مضاد للفيروسات مناسب لحالات العزل المنزلي للمصابين بالفيروس.

تم استعراض كل ما يخص الموجة الثالثة من فيروس كورونا والمضاعفات التي من الممكن حدوثها وأهمية اللقاحات وأنواعها لفيروس كورونا.
شارك بالمؤتمر الدكتور حسام حسني مسعود أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة،  والدكتورة نهى عاصم مستشار الوزير للأبحاث والدكتور أكرم عبدالباري عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، والدكتور ياسر مصطفي رئيس أقسام الصدر بطب عين شمس.

أخبار تهمك

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ نصف ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني

منذ 41 دقيقة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ نصف ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج