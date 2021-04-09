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بقميص مفتوح.. لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "الخميسي" في الصورة بقميص طويل مفتوح من ناحية الصدر، وكتبت تعليقا: "خلي قلبك دليلك ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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