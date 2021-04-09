تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دكة بدلاء فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.





ويحل سيمبا ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.





وكان الفريقين ضمنوا التأهل بصورة رسمية لدور الثمانية، بعد احتلالهم المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى، حيث تصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، فيما جاء الأهلي ثانيًا برصيد 8 نقاط.





وجاء دكة البدلاء كالآتي:-





مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.



