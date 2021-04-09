شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من الأعراض الجلدية للإصابة بفيروس كورونا ظهور طفح جلدي، وحكة بالجلد، وتورم في الأطراف.



ولفت إلى أن هناك نسبة قليلة من المتعافين من كورونا يصابوا بمرض الصدفية، والثعلبة، واخرون ضهر عليهم أعراض البهاق، وتساقط الشعر.



كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن هناك أشخاص يصابوا بأمراض جلدية أثناء عدوى كورونا، وآخرون يصابوا بأمراض جلدية بعد التعافي من كورونا.