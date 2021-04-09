حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن آخر ما وصلت إليه مفاوضات برشلونة للتعاقد مع الألماني جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا توجد نية لدى برشلونة في التعاقد مع بواتينج، كما أن انضمام إريك جارسيا، قادمًا من مانشستر سيتي، يكون برشلونة قد اكتفى في هذا المركز بتواجد 6 لاعبين، هم جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، كليمينت لينجليت، رونالد أراوخو، أوسكار مينجويزا وجارسيا.





ونوهت الصحيفة الإسبانية ، بأن الوجهة الأقرب لبواتينج قد تكون البريميرليج، وتحديدًا توتنهام.





ويذكر أن بايرن ميونخ قد أعلن رحيل بواتينج عن صفوفه عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بنية برشلونة ضمه مجانا.



