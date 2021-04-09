Advertisements

حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بايرن ميونخ

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن آخر ما وصلت إليه مفاوضات  برشلونة للتعاقد مع الألماني جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا توجد نية لدى برشلونة في التعاقد مع بواتينج، كما أن انضمام إريك جارسيا، قادمًا من مانشستر سيتي، يكون برشلونة قد اكتفى في هذا المركز بتواجد 6 لاعبين، هم جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، كليمينت لينجليت، رونالد أراوخو، أوسكار مينجويزا وجارسيا.

ونوهت  الصحيفة الإسبانية ، بأن الوجهة الأقرب لبواتينج قد تكون البريميرليج، وتحديدًا توتنهام.

ويذكر أن بايرن ميونخ قد أعلن رحيل بواتينج عن صفوفه عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بنية برشلونة ضمه مجانا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة بايرن ميونخ إريك جارسيا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ 41 دقيقة

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ 34 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 17 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني

منذ 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفربول بدوري الأبطال

بايرن ميونخ يزاحم برشلونة على ضم مدافع لايبزج

تفاصيل إصابة نجم برشلونة

نجم برشلونة مرشح للانضمام إلى إنتر ميلان

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

مدرب برشلونة يستقر على بقاء بيكيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج