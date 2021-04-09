"عمران" يصدر قرارات لتأسيس شركات جديدة واضافة أنشطة لشركات قائمة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات لتأسيس شركات جديدة وإضافة أنشطة لشركات قائمة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأسواق والخدمات، بعدما أصدر 213 قراراً خلال عام 2020 من بينهم 80 قراراً رقابيًا وموافقات و87 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و46 قرارًا يخص شئون الهيئة الداخلية.

وأصدر الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم 338 بالموافقة على تأسيس شركة اندرسن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، كما أصدر قرارًا لشركة أرقام لتداول الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في ووثائق صناديق الاستثمار.

كما وافق "عمران"، على منح شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، ومنح شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية الترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، ومنح الترخيص لشركة تي أن أم القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، والترخيص لشركة النعيم للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتقديم خدمات المشورة الفنية دون القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة (المضاف إلى غرضها).

يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.

واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.