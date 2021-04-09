"بكري" يكشف التأثيرات المتوقعة على مصر حال الملء الثاني لسد النهضة

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن التأثيرات المتوقعة على مصر في حالة بدء الملء الثاني لسد النهضة.



وقال "بكرى" خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنه سيحدث عجز مائي لدينا وينخفض منسوب السد العالي لـ 16 مترا، وهذا يعني ستحدث خسائر اقتصادية كبيرة، موضحا: "أولها انخفاض توليد الكهرباء من السد العالي"، معلقا: ممكن التوربينات تقف.. يعني وفقا لدراسة وزارة الري خسائر مصر تقدر بحوالي 275 مليون دولار سنويا ".



وأضاف عضو مجلس النواب: "سيتم تقليص مساحة الأرض المزروعة بما يعادل 279 مليون دولار سنويًا بالإضافة إلى أن سنوات الجفاف قد يكون لها تأثير كبير على مصر من الناحية الاقتصادية والمائية"، معقبًا: "ستكون كارثية".

